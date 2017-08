Tongerse vrouw komt om bij terreurdaad in Barcelona

- In Kiewit bij Hasselt stromen tienduizenden festivalgangers toe voor alweer een nieuwe editie van Pukkelpop. Zopas gingen ook de deuren van de festivalweide open. We gaan zo meteen live kijken. - Er dreigt een financiële catastrofe voor de fruittelers in Herk-de-Stad en Hasselt. Volgens het KMI komen ze niet in aanmerking voor schadevergoeding na de late vorst in april, terwijl ze net het zwaarst getroffen zijn. - En in Kaapverdië sterft een PXL-studente tijdens haar vakantie.