Triamant verhuurde in Sint-Truiden ook hotelkamers via Booking.com

door Tine Oyen

Het felbelaagde Triamant heeft ook hotelkamers verhuurd aan vakantiegangers via de bekende site Booking.com. Een groep van zes Limburgers reserveerde onlangs een hotelkamer in L'O de Vie in Velm. Dat is een kasteel dat naast het woonzorgcentrum in Velm ligt en dat eigendom is van Triamant. Adri Put uit Heusden-Zolder zou er het komende weekend overnachten. Zij moet nu last minute op zoek naar een andere accommodatie. Volgens de Zolderse verloopt de communicatie zeer slecht. Enkele dagen geleden kreeg ze nog een bevestigingsmail van Booking.com terwijl de kamer al geannuleerd zou zijn. Ze wil graag anderen waarschuwen door haar verhaal te doen.