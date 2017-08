TVL Nieuws, 16 augustus 2017

- De Pukkelpopweide werd een laatste keer gecontroleerd op veiligheid. Het festival nam ook dit jaar heel wat extra maatregelen. - Na een week vol heisa is het veelbesproken schilderij van Luc Tuymans dan toch in vlammen opgegaan in Borgloon. - Een uitzonderlijk moment in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk: familie en vrienden houden er een benefietconcert in het cafetaria voor de zieke Jean-Pierre Dierickx. - En in Tongeren verrees een kartonnen replica van de Basiliek. 19 meter hoog en gemaakt van kartonnen dozen.