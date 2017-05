TVL Niews, 29 mei 2017

Op deze tropische maandag overschrijdt het kwik vanmiddag ruim de grens van 30 graden en dus is het ook in de scholen puffen geblazen. In theorie mogen de scholen kinderen bij een temperatuur van meer dan 30 graden naar huis laten gaan. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Niet alleen omdat het moeilijk te organiseren is, maar ook omdat onze scholen vaak op een creatieve manier de koelte bewaren. Wij namen een kijkje in lagere school De Stapsteen in Wiemesmeer bij Zutendaal.