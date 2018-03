Tweede dodelijk ongeval op dag tijd op de Grote Baan in Zonhoven

- De politie arresteerde een man in Houthalen-Helchteren die verdacht wordt van de moord op een 27-jarige vrouw in Herentals. - Leerlingen van een Tongerse school mogen enkel het Nike-distributiecentrum in Laakdal bezoeken als ze geen schoenen dragen van concurrerende merken. Eén van de ouders pikt dit niet en protesteert. - F16-piloten van Kleine Brogel getuigen voor de eerste keer exclusief over het droppen van bommen tegen IS in Syrië en Irak. Defensie gaf uitzonderlijk z'n toestemming, want ook de vijand kijkt mee. - In onze TVL-reeks over het Sint-Franciskus ziekenhuis in Heusden-Zolder trekken we naar de kinderafdeling. - En in aanloop naar de bekerfinale van Racing Genk komende zaterdag blikken we samen met clubicoon Dominico Olivieri terug naar de eerste bekeroverwinning van Genk in 1998.