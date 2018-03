Tweede Limburgse wolf doodgereden in Opoeteren

De kansspelcommissie is binnengevallen in het vakantiepark Vossemeren in Lommel. In de kinderspeelhal zijn twee speeltuigen verzegeld. Het zou gaan om verboden goktoestellen. De 7 Hells Angels die zijn aangehouden na de razzia's in de clubhuizen in Genk en Rekem verblijven in verschillende gevangenissen. De leden van de motorbende weigeren te praten. Genk heeft het laatste ticket voor de bekerfinale verkocht. De 20.000 tickets zijn de deur uit. Op de slotdag van de competitie speelt Genk zondag tegen Gent, STVV ontvangt leider Club Brugge. En het oudste internaat van Limburg ligt in Sint-Truiden en is 175 jaar.