UHasselt maakt app die luchtvervuiling meet

Nu zondag is het dag van de zorg. Heel wat Limburgse zorginstellingen doen dan hun deuren open. Zo ook het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder. TVL nieuws volgde een week lang het leven in het ziekenhuis. Vandaag volgen we de operatie van Patrick Habraken, 57 jaar en problemen met zijn prostaat. Hij wordt geopereerd via een holepoperatie, een operatie met een laser is dat.