Van Oekraïne naar Oudsbergen:op de vlucht voor Poetin

- Terwijl de overheid alles in gereedheid brengt voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, vinden de eerste Oekraïners al onderdak bij families in Limburg.- Het Natuurhulpcentrum staat vertrekkensklaar om de leeuwen op te halen die gered zijn uit het oorlogsgeweld in Oekraïne. De leeuwen staan nu aan de grens met Polen, waar ze wellicht in de loop van de dag kunnen oversteken.- De oorlog in Oekraïne verrast de wereld maar expert internationale relaties Jonathan Holslag voorspelde eerder al op onze zender een grote crisis in een verzwakt Europa.- En het 15-jarig meisje dat in Tessenderlo om het leven kwam bij een ongeval is al de elfde Limburgse verkeerdode in twee maanden tijd. Volgens verkeersexperten moet de snelheid van auto's drastisch omlaag en moeten auto's en fietsen gescheiden worden in het verkeer.