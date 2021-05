Veerle Heeren geeft toe dat ze al in maart gevaccineerd is

Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) geeft toe dat ze al in maart gevaccineerd is. Ze reageert voor het eerst op de heisa rond haar vroegtijdige vaccinatie. "Ik ben ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan, maar ik zou dit niet opnieuw doen.”

“Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart", begint burgemeester Veerle Heeren haar geschreven reactie. “Op dat moment waren er dagelijks vrij grote hoeveelheden niet toegewezen vaccins doordat het oproepingssysteem niet helemaal op punt stond en een groep opgeroepen zorgverleners al eerder gevaccineerd waren in hun instelling. Ik verzeker u dat wij de vaccinatiestrategie van de overheid nauwgezet gevolgd hebben waarbij een aantal doelgroepen en prioritaire lijsten werden vastgelegd.”

“Meermaals heb ik geweigerd op de suggestie vanuit het vaccinatiecentrum, om in te gaan om mij te laten vaccineren. Maar gelet op mijn dagelijkse aanwezigheid in het vaccinatiecentrum als burgemeester, ben ik uiteindelijk op deze suggestie ingegaan. Men heeft mij meegenomen in de vaccinatie van de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum.”

Familieleden en medewerkers

Heeren kreeg haar vaccin al in maart, toen de 85-plussers nog aan de beurt waren in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden. Op de vraag of enkele familieleden en andere medewerkers ook al een prik kregen, zegt Heeren: “Verder heb ik als burgemeester alle vragen die rechtstreeks of via collega’s binnen kwamen consequent doorgegeven aan het vaccinatiecentrum. Ik ben op geen enkel ogenblik voor iemand concreet tussen gekomen en ik werd ook niet verwittigd of en wanneer zij werden opgeroepen. In ieder geval is het zo dat deze personen enkel werden gevaccineerd met overschotten. Zo zijn we erin geslaagd nooit 1 vaccin verloren te laten gaan.”

Verontschuldigingen

“Ik ben ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan, maar ik zou dit niet opnieuw doen. Door mij te laten overtuigen heb ik een inschattingsfout gemaakt. Bovendien heb ik de foute perceptie niet voorzien die de voorbije dagen is ontstaan en ik wil mij hiervoor uitdrukkelijk verontschuldigen bij de inwoners van de regio Sint-Truiden.”

