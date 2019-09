Veldwachter redt automobilist uit brandende auto in Bilzen

In Bilzen is gisterenavond rond 21 uur een auto tegen een boom terechtgekomen op de Bosselaar in deelgemeente Rijkhoven. De bestuurder, een twintiger uit Hoeselt, raakte daarbij gewond. Het voertuig vloog in brand, maar een veldwachter die passeerde kon het vuur tijdig blussen. Veldwachter Johnny Thijs reed toevallig langs het ongeval toen hij onderweg was naar de kermis in Spouwen. “De auto stond in brand en de bestuurder lag gewond naast het voertuig”, vertelt Johnny. “Ik heb hem onmiddellijk in veiligheid gebracht en mijn brandblusser genomen.” Johnny wist het vuur tijdig te blussen en contacteerde de hulpdiensten. Hij kreeg felicitaties van de politie en de brandweer. Later volgt meer in het TVL Nieuws.