VKW klaagt toenemende bedrijfsbelastingen bij Limburgse gemeenten aan

"Door mee te stappen in de digitalisering van onze economie, kunnen we onze medewerkers heroriënteren naar de jobs van de toekomst." Dat zegt kersvers voorzitter van Voka Limburg Karin Van De Velde in haar eerste interview. Van De Velde meent dat de digitalisering geen jobs zal kosten, maar we moeten ze wal anders invullen. Dat geldt voor de productiebedrijven maar ook voor de dienstensector. In de diensten heeft Voka-Limburg volgens de nieuwe voorzitter nog groeimarge. Van De Velde werd vandaag officieel voorgesteld als nieuwe voorzitter, ze volgt Francis Wanten op.