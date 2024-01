Vlaamse regering stelt zich burgerlijke partij in gerechtelijk onderzoek naar datalek bij Limburg.net

Een nieuwe applicatie moet helpen kwetsbaarheden op te sporen bij gezinnen. Hogeschool PXL en VZW Kind en Taal slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een online vragenlijst die de anonimiteit van de gezinnen waarborgt en beschikbaar is in heel wat talen zoals het Russisch, het Turks of zelfs het Japans. Er wordt onder meer gepeild naar het taal- en leerniveau van de kinderen zodat de vzw met die informatie de onderwijskansen van kinderen kan verhogen. We kregen een demonstratie in het Melkhuisje in Beringen.