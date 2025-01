Voetgangster verongelukt op Koerselsebaan in Heusden-Zolder

In onze reeks De Hand van Trump in Limburg kijken we vandaag naar de Tiktok-ban in Amerika, die ook Limburgse jongeren in de greep houdt. Het team van Joe Biden liet de app verbieden, wegens Chinese spionage, maar ook Donald Trump is geen fan van de app. Daardoor zullen Amerikaanse influencers met een groot internationaal bereik niet meer in onze regio te zien zijn. En ook een verbod bij ons is in de toekomst niet uitgesloten.