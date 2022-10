De coronapandemie is terug in het land. De regering neemt geen maatregelen, het aantal nieuwe besmettingen wordt niet geteld, de coronabarometer wordt niet opnieuw bovengehaald en een lockdownscenario is voorlopig ver weg. En toch is de situatie onrustwekkend. Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met zware symptomen is nu zo hoog dat we afstevenen op wat in de coronabarometer code rood zou zijn. Het ZOL telt op dit moment 21 coronapatiënten. Eén persoon verblijft op de intensieve afdeling. Volgens Medisch directeur Griet Vander Velpen moet de bevolking waakzaam zijn. Ze roept op om een mondmasker te dragen op plaatsen waar het druk is en om je opnieuw te laten vaccineren.