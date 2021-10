Het is aftellen naar morgen. Morgenmiddag om half 2 stipt worden de twee koeltorens en twee van de drie schouwen van de centrale van Langerlo opgeblazen. Genk verliest een icoon en dat maakt veel los. Het wordt dan ook een evenement. Op de Ford-site voorziet de stad Genk een terrein, waar 10.000 mensen alles kunnen volgen. De implosie is tot in de puntjes voorbereid. Er is 145 kg springstof aangebracht. Alles gebeurt onder de strengste veiligheidsmaatregelen en niemand mag het terrein nog op. Voor TV Limburg maakte de springmeester een uitzondering.