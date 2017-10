Volg hier live welke nieuwe naam de fusiegemeente Neerpelt-Overpelt krijgt

Zaterdag weten we wat de naam wordt van de nieuwe fusiegemeente van Overpelt en Neerpelt. En u kan het vanop de eerste rij volgen, want TV Limburg zendt de bekendmaking zaterdagavond, live uit. Eén van de drie wordt het: Pelt, Pelten of Dommelpelt. Nog tot morgenavond kunnen alle inwoners de naam zelf kiezen. 9000 inwoners, dat is ongeveer één derde van de kiesgerechtigden, gingen hen al voor. De commentaarstem is van onze journalist uit Neerpelt, in het plaatselijke dialect.