Volgende week hittegolf in Limburg, ook 's nachts wordt het puffen

In Walshoutem, een deelgemeente van Landen, is een sportvliegtuigje neergestort langs de E40. Twee inzittenden, waaronder de piloot zouden levend uit het vliegtuig zijn geraakt. Het vliegtuigje kwam neer in de berm van de autosnelweg in de richting van Luik. De brandweer is er ondertussen in geslaagd de brand te blussen. Ook de hulpdiensten zijn aanwezig. Door het ongeval zijn op de E40 twee rijstroken versperd in de richting van Luik. Later volgt meer in het TVL Nieuws.