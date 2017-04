Volgens Boerenbond is de schade van de nachtvorst enorm

De gevolgen van de nachtvorst van 19 op 20 april worden stilaan duidelijk. Uit een bevraging van Boerenbond blijkt dat de leden-fruittelers schatten dat 78% van de appelen, 82% van de kersen en 63% van de peren getroffen zijn.

De boomkwekers melden zware vorstschade waardoor sommige van hun planten niet meer verkocht kunnen worden of een groot verlies aan verkoopwaarde hebben. Ook de vollegrondsaardbeien hebben te lijden onder de vorstnacht.

Vuurpotten hebben schade beperkt

Heel duidelijk is dat men op percelen waar men de teelt heeft kunnen beschermen, minder schade optekent. Daar is men er in geslaagd de temperatuur met 2 à 3 graden te laten stijgen. Op beschermde percelen schat men de verliezen op 56% voor kersen, 50% voor appelen en 37% voor peren.

In de appel- en perenplantages is beregening de meest gebruikte beschermingsvorm. Bescherming in de kersenplantages gebeurt hoofdzakelijk met vuurpotten. Sommige fruittelers combineren meerdere technieken. Spijtig genoeg is het in de praktijk niet mogelijk om in alle fruitpercelen beschermingsmaatregelen te nemen. De meeste fruittelers kunnen maar op een klein deel van het areaal beschermende maatregelen nemen.

Planten niet meer verkoopbaar

Schade komt, net als in de fruitteelt, na enkele dagen tot uiting door zwartkleuring van de afgestorven plantencellen. Ook in de sierteelt werden de teelten beschermd of door beregening of door plastic folies op de teelten te leggen. Het heeft de schade verminderd maar niet voorkomen. Dat de vorstschade zware economische gevolgen zal hebben, is te verwachten. Veel plantgoed is of niet meer verkoopbaar, of heeft waardeverlies.

Opbrengstverliezen compenseren met prijs

In de fruitteelt kan het opbrengstverlies enkel gecompenseerd worden door goede prijzen per kg product. De prijs van Belgisch fruit wordt echter bepaald door de totale Europese fruitoogst. Gezien nog niet duidelijk is in hoeverre ook andere Europese fruitstreken getroffen zijn door de vorst en het nog lang duurt voor de pluk begint en de effectieve oogst gekend is, is het onduidelijk welke richting de fruitprijs uitgaat. Vraag is dan nog of een eventueel betere prijs de opbrengstverliezen kan compenseren. Gezien de grote verliezen is de kans daarop heel klein.

Rampenfonds?

Boerenbond heeft gevraagd aan minister Schauvliege om na te gaan of het volgens het KMI om een uitzonderlijk weersfenomeen gaat en of de schadedrempels voor een mogelijke tussenkomst van het rampenfonds bereikt zijn.