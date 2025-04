Volop lenteweer: zonnig en tot 22 graden in Limburg

Tijd om de zonnebril boven te halen en eventueel een terrasje te doen. Want de komende dagen krijgen we zonnig weer. Vanmiddag wordt het 18 tot 21 graden en vrijdag is lokaal zelfs 22 graden mogelijk in Limburg of de Kempen. Vanaf het weekend gaat de temperatuur weer omlaag en zijn er naast zonnige perioden en ook wolkenvelden.

Vandaag en vrijdag schijnt de zon in België volop en de temperaturen gaan steeds verder omhoog. In het centrum en noorden van ons land zijn op beide dagen maxima tot lokaal 22 graden mogelijk, elders wordt het veelal 17 tot 20 graden. De wind neemt in kracht af en is nog meestal zwak of matig uit het oosten tot noordoosten. Vooral in de Oostkantons kan het soms wel flink afkoelen tijdens de nachten met kans op een graadje vorst aan de grond.

Stilaan toenemende bewolking

Vanuit Nederland neemt de bewolking voorzichtig toe, maar er blijft ook zeker nog voldoende ruimte voor de zon. De temperatuur gaat daarbij wel een flink stuk naar beneden. Zaterdag wordt het op veel plaatsen nog 15 tot 17 graden, maar op zondag halen we op veel plaatsen nauwelijks nog een graad of 12. Ook de nachten worden gevoelig frisser met in de Ardennen kans op een graad vorst. Ook is dan wat nevel of mist mogelijk.

Daarna soms een bui

Na het weekend neemt de kans op enkele buien vanuit het zuiden toe. Wellicht dat daarbij ook een keer wat onweer voorkomt. De temperaturen blijven verder gematigd voor begin april met overdag 10 tot 13 graden en 's nachts in de Oostkantons geregeld waarden dichtbij het vriespunt.