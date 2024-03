- De helft van de winkels sluit zijn deuren nadat de Diesterstraat in Hasselt 161 keer is opgebroken. De hinder sleept al vijf jaar aan. Ook de iconische kledingwinkel van Stijn Helsen trok er weg.- Vlaams minister Zuhal Demir dient klacht in nadat een man haar een dickpic stuurt. Demir klaagt aan dat vrouwen en zelfs minderjarigen hier al te vaak mee worden geconfronteerd.- In Bilzen starten de werken voor het grootste overwegenproject in het land. Er worden twee bruggen en vier tunnels gebouwd.- Inwoners van Overpelt Fabriek dreigen omsingeld te geraken door windmolens. Een actiecomité maakt hun bezorgdheden bekend in een protestbrief.- En het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen geeft de leeuwenbroertjes Tsar en Jamil een nieuwe toekomst in Afrika.