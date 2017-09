Vorst- en droogteschade uit het voorjaar erkend als landbouwramp

Er circuleert een filmpje op internet waarop te zien is hoe de Truiense eerste schepen Pascal Vossius een vrouw op straat de huid vol scheldt. Vossius betreurt dat hij zijn geduld verloor nadat hij lange tijd door de vrouw werd lastig gevallen. In Tessenderlo is een gezin dakloos nadat hun chalet volledig afbrandde. In Lummen groeit het protest tegen de uitbreiding van een hondenfokkerij die plaats moet bieden aan 480 volwassen honden. De Limburgse fietsenfabrikant Ridley opent een dochteronderneming in de Verenigde Staten. We hebben een reportage van onze verslaggever in New York.Een in een nieuwe TVL-reeks volgt onze correspondente in Peking een week lang Limburgers in de Chinese hoofdstad.