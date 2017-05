De Noord-Zuid gaat voorlopig niet door. De Raad van State heeft het plan Mer en het GRUP voor de omleidingsweg in Houthalen-Helchteren vernietigd. "We moeten van nul af aan herbeginnen", geeft Vlaams minister Schauvliege toe. De Vlaamse regering blijft niet bij de pakken zitten en gaat de Noord-Zuid proberen te realiseren via het decreet 'Complexe projecten'. In afwachting belooft Vlaams minister Weyts snel werk te maken van maatregelen die de doorstroming van het verkeer moeten verbeteren.