Vrachtwagen rijdt zich vast in Hasseltse Trekschurenstraat

Op de Boudewijnlaan gaat de aanleg van 2 x 4 km vrije busbaan een laatste fase in. In het weekend van 1 tot 4 maart krijgt de rijweghelft in de richting van Genk een volledig nieuw wegdek in asfalt met markeringen. Het verkeer beschikt daarom van vrijdag 20 uur tot maandag 6 uur over slechts één rijstrook per richting. Pechstrook omgevormd tot busbaan In Diepenbeek krijgt de Boudewijnlaan tussen de Ginderoverstraat en de Westerring aparte busbanen voor de komst van de elektrische trambus. Het gaat om een van de ingrepen op de HOV-lijn tussen Hasselt en Maasmechelen (Spartacuslijn 2). Aan beide zijden werd de pechstrook omgevormd tot een vrije busbaan. Om het openbaar vervoer een veilige én vrije doorgang te bieden, moest de middenberm worden versmald zodat de reguliere rijstroken konden opschuiven. De drie nieuw gecreëerde rijstroken (per weghelft) krijgen tijdens twee afzonderlijke weekends hun afwerking in asfalt met rijwegmarkeringen. Dit weekend is het de beurt aan de weghelft van Hasselt richting Genk/Diepenbeek. Tijdens een volgend weekend (weersafhankelijk) volgt de andere weghelft. Telkens wordt van vrijdagavond 20 uur continu gewerkt om tegen maandagochtend 6 uur klaar te zijn. Hinder op Boudewijnlaan en kruispunt met Westerring Gedurende elk asfalteringsweekend kan verkeer de Boudewijnlaan blijven gebruiken, maar beschikt het slechts over één rijstrook per richting. Op het kruispunt met de Westerring wordt verkeer van en naar de beschikbare weghelft, met één rijstrook per richting, geleid. Aan de andere zijde gebeurt de verkeersomzetting via een doorsteek in de middenberm ter hoogte van de afslagstrook naar de Ginderoverstraat. Door de capaciteitsvermindering op zowel de Boudewijnlaan als op het kruispunt met de N76 wordt aanzienlijke verkeershinder verwacht, ook op de aankomende takken van de Westerring, de Henry Fordlaan en de Nieuwstraat. Omdat de weghelft waar de asfalteringswerken plaatsvinden volledig wordt afgesloten, zijn ook de aansluitingen erop niet beschikbaar. Dit weekend gaat het om de op- en afrit van de Havenlaan aan de kant van het Albertkanaal. 3 eerste (tram)busbanen klaar tegen april Momenteel worden op drie locaties in Limburg aparte busbeddingen aangelegd voor de HOV-lijn tussen Hasselt en Maasmechelen. Langs de Boudewijnlaan in Diepenbeek gaat het om de aanleg van vrije busbanen tussen de Ginderoverstraat en de Westerring. Ook op de Europalaan in Genk en op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt zit alles op schema en worden de werken tegen april afgerond. Zo wordt de basis gelegd om de elektrische trambus vanaf volgend jaar vlot en veilig te laten rijden.