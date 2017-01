Vrienden op zoek naar vermiste Genkenaar met zwangere vriendin

De UHasselt is kandidaat om het begijnhof in Hasselt over te nemen. Het is het enige bod dat bij de provincie is binnengekomen. Onze studiogast is gedeputeerde Igor Philtjens. De politie heeft in Genk samen met het parket een grote actie tegen spijbelende jongeren gehouden. Maasmechelen mag niet het economisch kerkhof van Limburg worden. Burgemeester Terwingen vraagt dezelfde tewerkstellingsmaatregelen als in Genk bij de sluiting van Ford. Genk-supporters treuren massaal mee met hun kapitein Thomas Buffel bij het verlies van zijn vrouw. En 1 op 3 Belgen voelt zich af en toe niet goed in zijn vel. Asster in Sint-Truiden ontwerpt een kaartspel om te leren praten over gevoelens.