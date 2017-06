Vrijdag starten renovatiewerken op E314 tussen Halen en Lummen

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vrijdagavond 16 juni met de renovatie van de E314 richting Nederland tussen Halen en Lummen. Beide rijstroken over een lengte van bijna 5 km worden volledig vernieuwd.

De werkzaamheden starten ter hoogte van de Halensestraat in Halen en lopen tot net voorbij de Dikke Eikstraat in Lummen. Door middel van doorsteken in de middenberm kan het verkeer gedurende het grootste deel van de werken in beide richtingen over 2 rijstroken blijven rijden.



Enkel vanaf vrijdagavond 23 juni, 21.00 uur tot maandagochtend 26 juni, 06.00 uur is er richting Nederland slechts 1 rijvak open voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 70km/uur. Maandagochtend 26 juni om 06.00 uur zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn.

Voorbereiding

De aannemer zal vanaf vandaag gedurende 4 opeenvolgende nachten werken om de doorsteken in de middenberm te maken. Hiervoor kan hij, indien nodig, in beide richtingen één rijstrook innemen tussen 20.30 uur en 06.00 uur.