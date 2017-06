Vrouw ontsnapt aan aanrander in Lommelse bossen

Zondag rond 17 uur is een wandelende vrouw in Lommel met geweld vastgegrepen en het bos ingetrokken. Het incident gebeurde op de openbare weg tussen de Luikersteenweg en de jachthaven De Meerpaal. De politie is op zoek naar de man en vraagt aan getuigen om zich te melden.

De vrouw werd dichtbij de jachthaven door een fietsende man vastgegrepen en met geweld in het bos getrokken. Het slachtoffer bood hevig weerstand. De vrouw riep luid om hulp en trok zo de aandacht van een fietsend koppel. De dader heeft hierop zijn slachtoffer losgelaten en is met zijn fiets in de richting van de Luikersteenweg weggereden.

De politie is op zoek naar de man. De fietser is ongeveer 30 jaar, 1,70 meter groot en heeft een slank postuur. De man heeft een blanke gebruinde huidskleur, is kalend met aan weerszijden van het hoofd zeer kort haar en heeft donkere ogen. Hij droeg een zwarte T-shirt met witte tekst en een korte zwarte broek. Hij reed met een klassieke bruine damesfiets.

Personen die de feiten gezien hebben, de verdachte gezien hebben (voor of na de feiten) of die bijkomende inlichtingen hebben, worden verzocht tijdens de kantooruren contact op te nemen met de Lokale Politie Lommel met het telefoonnummer 011/399899. Alle informatie zal discreet behandeld worden.