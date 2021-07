Water breekt door dijk in Voeren: 140 woningen geëvacueerd

In Voeren heeft zich deze avond een rampscenario voltrokken. Rond 21.30 uur heeft de geïmproviseerde dijk van zandzakjes in deelgemeente Moelingen het begeven. 140 woningen zijn ondergelopen, 250 mensen werden uit hun huis geëvacueerd.

Om 13u30 werd in Voeren het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door de wateroverlast. Het waterpeil van de Berwijn en de Voer bleef stijgen. Rond 17 traden beiden rivieren buiten hun oevers. De hele dag waren de hulpdiensten in de weer om het water tegen te houden. Vooral in Moelingen was de situatie kritiek. Deze avond brak het water door de geïmproviseerde dijk van zandzakjes en overstroomde de volledige dorpskern.

De crisiscel besliste om uit voorzorg Moelingen-dorp te evacueren: de brandweer ging meteen van huis tot huis in de Berwijnstraat, Bijsstraat, Dorpsstraat, Driesch, Elzen en gedeeltes van de Voerenstraat en de Viséweg. "Uit veiligheidsoverwegingen raden de hulpdiensten de evacuatie sterk aan", vertelt burgemeester Joris Gaens (Voerenbelangen). Wie niet terecht kan bij familie of vrienden, word opgevangen in blok E van de provinciale school van Voeren. De gemeente stuurde ook een BE-Alert uit om de inwoners van Moelingen te informeren.

“Ergste overstroming die Voeren ooit gekend heeft”

“Ik ben zwaar onder de indruk, dit zijn de ergste overstromingen die Voeren tot nu toe gekend heeft, vertelt burgemeester Gaens. “Dit overtreft de grote overstroming van juni 2018, die nog bij vele Voerenaars in het geheugen gegrift staat. Alle preventieve acties en grote inspanningen van de brandweer ten spijt, bleken we vandaag niet opgewassen tegen deze uitzonderlijke weersomstandigheden. Voorlopig is er ook nog geen beterschap op komst en dat maakt het zwaar. Ik wil alle Voerenaars een hart onder de riem steken en mijn steun betuigen bij deze verschrikkelijke situatie.”

Ondertussen komen er nog nieuwe ladingen zandzakken toe, om zoveel mogelijk bijkomende huizen te beschermen tegen het wassende water. De crisiscel blijft actief en volgt alle evoluties op de voet.

Morgen volgt meer in een extra live-uitzending om 10 uur op TV Limburg.