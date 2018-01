We kennen de warmste januari sinds 1901

- Waalse jagers dreigen Naya, de wolvin die in Limburg rondsluipt, neer te schieten als ze in hun richting komt. - N-VA Hasselt wil duidelijkheid over het vermeende gesjoemel bij de organisatie van Winterland en vraagt de bijeenroeping van het deontologisch comité. - Het was vandaag de warmste 24 januari sinds het begin van de metingen in 1901. - Bij STVV heeft manager Philippe Bormans zijn ontslag aangeboden bij het bestuur. - En in Hamont-Achel bereikt de Elise Mertenskoorts haar hoogtepunt. Vannacht speelt Mertens haar halve finale op de Australian Open.