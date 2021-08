door Dario D'Arpino

De succesvolle webwinkel Maison Lab opent een vierde fysieke kledingwinkel in onze provincie. Dit keer in Sint-Truiden. Het is een opvallende en gedurfde zet van de Genkse onderneming, want de coronacrisis doet de retailsector pijn. Desondanks gelooft Maison Lab in de fysieke kledingzaak. Over vijf jaar mikken de eigenaars zelfs op zes extra winkels in Vlaanderen.