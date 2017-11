Week van de afvalophaler

- In Genk ontstaat ophef over een bijeenkomst van radicale moslims die in het stadhuis oproepen om niet naar muziek te luisteren omdat dit tegen de islam zou zijn. Eén van de sprekers in Genk deed een maand later via Facebook een oproep om een bekende terrorist te steunen. - Op beelden van het Nederlandse actualiteitenmagazine Nieuwsuur is te zien dat de Hasseltse schepen Habib El Ouakili de omstreden bijeenkomst bijwoont. Hij zegt dat hij er was op uitnodiging van progressieve moslims en dat hij de zaal verlaten had toen de omstreden sprekers aan het woord kwamen. - Burgemeester Jan Dalemans van Hechtel-Eksel is met de dood bedreigd omdat hij deelnam aan een drijfjacht op everzwijnen in zijn gemeente. - TVL-kok Jo Grootaers haalt met zijn restaurant Alter Mezzo in Tongeren zijn eerste Michelinster. Het nieuwe restaurant van Luc Bellings krijgt ook een ster en La Source, het toprestaurant van La Butte aux Bois in Lanaken, krijgt een tweede ster