Weekendweer: mogelijk recordtemperaturen op komst

De herfstvakantie begint dit weekend, maar het weerbeeld is alles behalve herfstachtig. Zon, wolken en extreem zachte temperaturen staan op het programma.



Door een zuidenwind wordt zachte lucht aangevoerd waardoor de temperaturen de komende dagen bijzonder hoog liggen. De maxima komen vandaag uit op een graad of 19 in de Hoge Venen tot lokaal 22 graden in de Kempen. Morgen stijgt de temperatuur nog iets verder en komen we lokaal zelfs uit op een graad of 24. Dit is echt bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Het klimatologische gemiddelde voor eind oktober ligt rond 13 graden. Zowel vandaag en morgen is het veelal droog en ronduit zonnig.

Zaterdag mogelijk zomerse temperaturen

De eerste dag van het weekend is een dag die in de zomer regelmatig voorbij komt maar voor eind oktober is het toch echt zeer uitzonderlijk. In Antwerpen wordt het een graad of 23 en in het noordoosten wordt het wederom 24 graden. Lokaal is een zomerse 25 graden zelfs niet helemaal uitgesloten. Steden zoals Genk kunnen daarom ook recordwaardes gaan halen deze dag. Een enkel buitje in het noordwesten is niet helemaal uitgesloten maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Daarbij schijnt de zon geregeld.

Zondag wordt het een uurtje eerder donker

Op de laatste dag van het weekend is het weerbeeld niet heel veel anders dan voorgaande dagen. De zon schijnt weer uitbundig en er zijn slechts enkele hoge sluierwolken aanwezig. Ook vandaag liggen de maxima nog uitzonderlijk hoog, al wordt het wel een graadje minder zacht dan voorgaande dagen. In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan wat lichte regen vallen. Door de wintertijd wordt het deze dag een uurtje eerder donker.

Na het weekend dalende temperaturen

De temperatuur daalt iets, maar met maxima rond 20 graden blijft het de eerste helft van volgende week bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Het weerbeeld verandert wel flink. De zon laat zich minder vaak zien en regelmatig trekken er enkele buien over het land. In de tweede helft van de week liggen de maxima rond 15 graden en daarmee komen we weer in de buurt van normale waarden voor de tijd van het jaar.