Welkom Wolf: "Wildrooster langs de N76 in Meeuwen totaal nutteloos"

Op het kerkhof van Koersel-centrum in Beringen hebben vandalen meer dan dertig graven vernield. De graven werden in brand gestoken en beschadigd, en er werden ook spullen gestolen. De politie Beringen/Ham/Tessenderlo is een onderzoek gestart. Het Beringse stadsbestuur tilt zwaar aan de feiten en bekijkt of er camera's geplaatst kunnen worden op het kerkhof.