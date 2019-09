Wereldrecord Mustangs in Lommel

Het gebruik van de groene deelfietsen in Hasselt is herdacht. Door het succes steeg niet enkel het aantal gebruikers, maar ook het aantal zwerffietsen. Daar is nu een mouw aan gepast. Er komen 26 parkeerzones die de gebruikers moeten stimuleren hun fiets ordelijk te parkeren. Parkeer je je fiets elders dan wordt er 5 euro extra aangerekend. In een ruime zone rond de grote ring tot aan de Corda Campus en zelfs Kuringen verandert er niets. Daar blijf je parkeren waar je wil.