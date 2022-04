Werken aan fietsbrug Helchteren-Noord gaan volgende fase in

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de komende maanden LED-verlichting installeren op verschillende locaties op en rond de E314 en E313 in Limburg. Op de E314 tussen complex 28 ‘Heusden-Zolder’ en complex 32 ‘Genk-Oost’ worden ook 55 verlichtingspalen vervangen op de middenberm. De werkzaamheden starten maandag 4 april. De verkeershinder zal beperkt zijn doordat de aannemer vooral ’s nachts werkt. In het Vlaams Regeerakkoord is opgenomen dat alle openbare verlichting tegen 2030 met LED-lampen uitgerust moet worden. “De afgelopen jaren werd er al stevig geïnvesteerd in LED-verlichting op de E313 en E314”, vertelt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Dit jaar gaan we verder, om op termijn alle openbare verlichting op de snelwegen in Limburg omgebouwd te hebben. Zo realiseren we een economische en ecologische sprong vooruit met aandacht voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en circulariteit van materialen.” Nieuwe LED-verlichtingspalen 55 verlichtingspalen tussen complex 28 ‘Heusden-Zolder’ en complex 32 ‘Genk-Oost’ op de E314 zijn aan vervanging toe. Daar komen nieuwe palen met LED-verlichting in de plaats. In eerste instantie zal het agentschap dit voorjaar ook de verlichting van zeven Limburgse op- en afrittencomplexen en een snelwegparking ombouwen naar LED-verlichting. Daarbij worden enkel de armaturen boven op de palen vervangen. Op de E314 gaat het om complex 28 ‘Heusden-Zolder’, complex 27 ‘Circuit-Zolder’, complex 26 ‘Lummen-Centrum’ en de snelwegparking tussen complexen 28 en 29. Op de E313 worden complex 27 ‘Hasselt-West’, complex 28 ‘Hasselt-Zuid’, complex 29 ‘Hasselt-Oost’ en complex 30 ‘Diepenbeek’ onder handen genomen. Nachtwerken tot eind mei In de loop van de volgende weken zal een aannemer in opdracht van AWV de verlichtingspalen op de E314 tussen Heusden-Zolder en Genk-Oost verwijderen en vervangen door nieuwe exemplaren. De aannemer start maandagavond 4 april met het verwijderen van de huidige palen. Deze werken zullen ongeveer één week in beslag nemen. Vanaf dinsdagavond 19 april zal hij, verspreid over een aantal weken, de nieuwe verlichtingspalen plaatsen. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden eind mei klaar moeten zijn. Om de verkeershinder zo sterk mogelijk te beperken zal de aannemer deze werkzaamheden telkens uitvoeren tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Ter hoogte van de werken kan het verkeer richting Nederland steeds over één rijstrook blijven rijden. Richting Leuven zullen de weggebruikers geen hinder ondervinden. Op- en afritten steeds geopend Ook de werken aan de op- en afrittencomplexen starten ‘s avonds op 4 april. Per locatie zal de aannemer gemiddeld een viertal nachten werken. Om de verkeershinder te beperken zal hij de vervanging van de armaturen ook telkens tussen 20.00 uur en 05.00 uur uitvoeren, en van op de pechstrook werken. Hierdoor blijven de op- en afritten en de toegang tot de snelwegparking steeds open voor het verkeer.