Winters weer op komst: tot -7 graden

- Limburgse ziekenhuizen stellen deze maand een toename van patiënten met psychische problemen vast. En dat heeft mogelijk alles te maken met het weer, want we maken de somberste winter ooit mee. - Wees minder gul met het schrijven van ziektebriefjes. Nu zijn teveel mensen teveel en te lang ziek. Dat vraag Voka in een open brief aan de Limburgse huisartsen. - De vakbonden bij Carrefour leggen zich niet neer bij de vele ontslagen en voerden actie op de markt in Genk. - En Racing Genk grijpt naast de beloofde sportieve versterkingen. Volgens analist Stef Wijnants heeft Genk gefaald en is het logisch dat de supporters boos zijn.