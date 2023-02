Wisselvallig weer tijdens eerste dagen krokusvakantie

Het carnavalsweekend verloopt overwegend bewolkt met af en toe perioden van lichte regen. Hierbij liggen de temperaturen wel boven de normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Het vaak droge en zonnige weerbeeld van de afgelopen dagen maakt plaats voor een beduidend wisselvalliger weerbeeld. Zowel vandaag als morgen is het vaak bewolkt en valt er af en toe een buitje.

Zacht en bewolkt op eerste carnavalsdag

De eerst dag van het weekend verloopt zwaar bewolkt met af en toe perioden van lichte regen. Veel regen valt er niet. Alleen in de Ardennen kan het wat vaker en intensiever regenen. Hier is 5 tot lokaal 10 millimeter mogelijk. Er staat een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind, 4-6 Bft.

De temperatuur komt uit rond 8 graden op de Hoge Venen tot een graad of 12 in het centrum van het land. Dit is een stuk zachter dan normaal voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken ligt het kwik rond 2 graden in de Ardennen tot een graad of 7 in Laag-België.

Droger op zondag?

Ook zondag zijn het wolken die het weerbeeld grotendeels domineren. In de ochtenduren valt vooral in de oostelijke helft van het land af en toe lichte regen. Vanaf het middaguur is het overal zo goed als droog en kan zeer lokaal de zon wellicht even doorbreken. Hierbij waait een matige tot aan zee soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen, 3-5 Bft.

Het belooft iets minder zacht te worden dan op zaterdag. Het kwik stijgt in de Ardennen naar een graad of 6. In de lagere delen ligt de middagtemperatuur tussen 8 en 10 graden.

Van winterweer voorlopig geen sprake

Na het weekend blijft het vaker droog. De zon komt er echter moeilijk aan te pas en een enkele bui is niet helemaal uitgesloten. De temperatuur klimt weer iets op. Dagelijks liggen de maxima tussen 8 en 13 graden. In de tweede helft van de nieuwe week neemt de wisselvalligheid weer toe.