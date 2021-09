Wolven bijten koe dood in Meeuwen

De Voorzorg Limburg heeft een nieuwe topman, of beter gezegd topvrouw. De Truiense Ilse Weeghmans wordt vanaf 1 januari volgend jaar de nieuwe baas van de socialistische mutualiteit in onze provincie. Ze is hiermee de opvolger van Hasselaar Tony Coonen. Hij moest dit jaar opstappen nadat het gerecht een onderzoek tegen hem opende voor corruptie en witwaspraktijken binnen de top van de Voorzorg in Limburg.