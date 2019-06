Wolkbreuk zet Groot-Gelmen onder de modderstromen in Sint-truiden

Nu de lente op z'n einde loopt zetten heel wat jonge dieren hun eerste stappen in de Limburgse natuur. De welpen van wolven Naya en Gust zijn het bekendste voorbeeld, maar onze provincie telt nog heel wat interessante jonge bewoners. In onze reeks Nieuw Leven In Limburg trekken we met bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum de natuur in en proberen we jonge dieren in beeld te brengen. Beginnen doen we met de kleine broertjes van de wolf: de vos.