Wordt de Onze Lieve Vrouwebeuk in Lummen de mooiste boom van het jaar?

- Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Lode Vereeck tegenover studentes. De Open VLD-lijsttrekker in Diepenbeek doceert Economie aan de UHasselt. - Een Peerse buschauffeur redt 37 passagiers uit een brandende bus in het Spaanse Girona. Hij doet bij ons zijn verhaal. - De Herkse priester Wim Simons is op zoek naar de dieven die het tabernakel gestolen hebben uit het geboortehuis van Heilige Amandina in Schakkebroek. - Racing Genk is de nieuwe leider in de competitie na een klinkende 1-5 overwinning tegen Gent. - En in Limburg Kiest hebben we het over de vele negatieve voorakkoorden in Limburg, trekken we naar Ham en Hoeselt, en wil het ACV een schepen van armoede in iedere gemeente.