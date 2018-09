Wordt uw gemeente zonder stroom gezet bij een tekort?

Het Federaal Planbureau waarschuwt voor een stroomtekort in november. Dat wil zeggen dat het niet onwaarschijnlijk is dat er in sommige gemeenten bepaalde uren geen stroom zal zijn. Dat bevestigde het Planbureau aan de nieuwsredactie van de VRT.

Als er niet voldoende stroom is, treedt het zogenaamde afschakelplan in werking. De overheid heeft België in acht schijven ingedeeld, bij een werkelijk stroomtekort wordt de elektriciteit in één schijf uitgeschakeld. Eerst is schijf acht aan de beurt.