Wouter Beke: "CD&V heeft Limburg gered"

Bij ons in de studio zit Zuhal Demir, kopstuk van de N-VA. Samen met Wouter Beke (CD&V) en formateur Jan Jambon (N-VA) heeft Demir een Limburgs front gevormd tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse Regering. “Het zal u misschien verbazen, maar de grootste bondgenoot van Limburg was een Antwerpenaar”, vertelt Zuhal Demir. “Jan Jambon is geboren en getogen in Genk en is heel goed op de hoogte van de problemen in onze provincie.” De wisselwerking tussen het drietal heeft een akkoord opgeleverd, dat ook heel wat positieve punten voor Limburg bevat.