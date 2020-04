Wouter Beke (CD&V): "Tot nader order geen bezoek in woonzorgcentra"

De afgelopen 24 uur kwamen in ons land 417 mensen om het leven door het coronavirus. 289 mensen stierven in woonzorgcentra. Ons land telt nog altijd zo goed als alle overlijdens in rusthuizen mee in de coronacijfers, ook al is slechts een minderheid ook echt bevestigd als drager van het virus. Het gaat in ieder geval om het hoogst aantal doden die tot nu toe in één dag te betreuren zijn. Het aantal geregistreerde besmettingen staat intussen op 34.809.