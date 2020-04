Wouter Beke: "Woonzorgcentra zijn vanaf begin onze grootste bezorgdheid geweest"

"Na 3 mei moeten we de coronamaatregelen stilaan durven afbouwen, anders zouden deze wel eens contraproductief kunnen werken." Dat vertelde waarnemend gouverneur Michel Carlier gisteren in ons TVL Nieuws. Het aantal ziekenhuisopnames stabiliseert in Limburg, dat is dankzij de goede opvolging van de maatregelen, zegt Carlier. Ook de komende weken zullen we moeten volhouden, al moeten we de Limburgers ook een perspectief bieden dat ze hun gewone leven terug kunnen oppakken.