Zeldzame kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek

Deze lente werden twee kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen. Het eerste succesvolle broedgeval van deze iconische, mythische vogel in België. Deze ambassadeurs voor natte natuur kregen de namen Gru & Dru. Ondertussen stellen de twee het wel en zijn ze flink gegroeid.

"De kraanvogels zijn nu even groot als hun ouders en met een beetje geluk zie je hen over de Vallei van de Zwarte Beek vliegen. Ze vliegen vooral ‘s morgens en ‘s avonds als ze van hun slaapplaats naar hun voedselplaats gaan en omgekeerd", zegt Chris Onkelinx, Natuurpunt Beringen. "De ervaring zal ons leren of de vogels zich de komende paar maanden in en om de vallei in meer open terrein of op een akker laten observeren. Dat hopen we en dat zou wel fijn zijn, want dan kan iedereen die het wil van die mooie vogels genieten. Tot nog toe spelen de vogels nog steeds bijzonder goed verstoppertje, al doen ze dat alleen maar om hun jongen veilig te kunnen opvoeden. De ouders zijn enorm waakzaam en zorgzaam voor hun jongen."

Kraanvogelwacht

Chris maakt ook deel uit van de begin juli opgerichte kraanvogelwacht. Die moest erop toezien dat de dieren de nodige rust gegund werd omdat ze heel gevoelig zijn voor verstoring. Chris: "We zijn regelmatig op het terrein geweest om te controleren dat niemand de dieren verstoorde. We hebben geen noemenswaardige problemen ondervonden en zijn dankbaar dat iedereen zich zo mooi aan de regels gehouden heeft. Ondertussen zijn de kraanvogels groot genoeg om bij gevaar te gaan vliegen, dus we kunnen nu iets geruster zijn. Al houden we nog wel een oogje in het zeil."

Toekomst

Het kraanvogelgezin zal tot eind oktober in ons land blijven. Daarna vliegen ze waarschijnlijk naar het zuiden om te overwinteren, al is er ook een kleine kans dat ze hier blijven. Kraanvogels zijn nestplaatstrouw, dus de kans is groot dat het ouderpaar volgend voorjaar weer de Vallei van de Zwarte Beek uitkiest om te broeden. Gru en Dru blijven bij de ouders tot volgend voorjaar. Daarna zullen ze hun eigen weg moeten gaan. Het duurt vijf jaar voordat kraanvogels geslachtsrijp zijn en echt gaan broeden.

Foto & video: Wim Dirckx