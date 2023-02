Zoektocht naar Emilietta gaat verder

Een wildcamera van Welkom Wolf kon beelden vastleggen van een groot deel van de Limburgse wolvenroedel, samen op pad in de nacht. 7 wolven passeren de lens. De beelden werden begin februari gemaakt. Daarop is goed te zien hoe enkele wolven manken. Dat is niet ongewoon. Daar zijn verschillende redenen voor. Vermoedelijk zijn aanrijdingen de hoofdoorzaak. Enkele dagen nadat de beelden gemaakt werden zijn er nog twee wolven doodgereden op de Limburgse wegen. In totaal zijn er al zeven wolven verongelukt op Limburgs grondgebied. Hoe groot de Limburgse roedel precies is, is niet duidelijk.