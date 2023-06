Zomervakantie start met regen, daarna vaak heerlijk weer

Zaterdag is het tijdelijk grijs en nat door passage van een regengebied. Daarna is het veel beter vakantieweer. Met 20 tot 24 graden is het niet heel warm. Af en toe ontstaan er buien, maar doordat het vaak droog blijft en de zon regelmatig schijnt is het vaak heerlijk weer om buiten te zijn. In de loop van juli kan de middagtemperatuur wat stijgen en neemt de kans op zomerse warmte van 25 graden of meer toe.



Het weer op zaterdag is niet bepaald zomers. Het raakt geheel bewolkt en vanuit het westen trekt een regenzone over het land. Met maxima van 20 à 21 graden is het niet koud, maar met een matige wind en perioden met regen is het voor het gevoel wel wat frisser. Het verschil met vorig weekend is groot, toen werd het op zaterdag 22 tot 29 graden en zondag werd het maar liefst 26 tot 32 graden.

Zondag volgt wel een weersverbetering. Met 20 tot 23 graden wordt het niet veel warmer, maar de zon zal wel veel vaker schijnen en de neerslag blijft beperkt tot een paar lokale buien.

Gunstig vooruitzicht

Het vooruitzicht naar de eerste vakantieweek is best gunstig. Vooral aan het begin van de dag is het vaak zonnig en daarna ontstaan stapelwolken. Midden op de dag kan de zon wat vaker verdwijnen en dan is de kans op enkele buien het grootst. Vaak valt de neerslag mee en zijn er ook genoeg plaatsen waar het geheel droog blijft.

Het is vaak 20 tot 24 graden en in het binnenland kan het later in de week met lokaal 25 graden zomers warm worden. Daarmee is het vaak heerlijk weer om buiten te zijn, alleen met 20 of 21 graden en een matige aanlandige wind is het niet ideaal strandweer.

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat het daarna veel warmer wordt. Maar de vakantie duurt nog lang en in de loop van juli stijgt de kans op zomerse warme van 25 graden of meer.

