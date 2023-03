Zuhal Demir waarschuwt CD&V: 'Overdracht stikstofrechten enkel na gunstig openbaar onderzoek'

- Zuhal Demir waarschuwt CD&V: de overdracht van stikstofrechten komt er enkel na een gunstig openbaar onderzoek. In ons middagnieuws hekelt Demir wat ze noemt de desinformatie van Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens over het stikstofakkoord.- De Michelingids voor restaurants laat Limburg op zijn honger zitten. Van de 17 nieuwe sterren gaat er geen enkele naar onze provincie. Horeca Vlaanderen pleit voor andere vormen van erkenning om jonge chefs te motiveren.- Carnavalvierders slaan drie politie-agenten in elkaar in Riemst. De politie bekijkt of er bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de carnavalsstoeten in Val-Meer en Millen.- Na de nederlaag van Racing Genk tegen Union ligt de titelstrijd weer open. Genk heeft nog vijf punten voorsprong in het klassement.- En jonge Limburgers maken met 'De Vloek van Sancta Mortis' hun eigen Harry Potter film.