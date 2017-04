Zuhal Demir: "Excuses als regeringslid, maar niet aan de CD&V"

"Wanneer we die feestbeelden zien in onze straten na het Turkse referendum kunnen we alleen besluiten dat het integratiebeleid heeft gefaald." Dat zegt N-VA, zij pleiten er zelfs voor om de dubbele nationaliteit af te schaffen. En daarin leken ze vandaag even steun te krijgen vanuit CD&V. Kamerlid Hendrik Bogaert lanceerde zelf het idee, maar dat is geen partijstandpunt zeggen de Limburgse CD&V-ers. Want dubbele nationaliteit afschaffen, dat gaat zo makkelijk niet.