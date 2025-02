Zware brand in vuurwerkloods net over de grens met Bocholt

Bij een grootschalige drugsactie van vorige week, waarbij een cocaïnewasserij in Bilzen werd aangetroffen, zijn uiteindelijk zestien verdachten opgepakt. Elf van hen zijn aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De speurders zaten de bende al sinds 2023 op de hielen. Tijdens 27 huiszoekingen troffen de speurders 37 kilogram cocaïne, 8 kilogram heroïne en andere verdovende middelen aan. Daarnaast werden ook twee vuurwapens, waaronder een omgebouwde wandelstok, pepperspray, illegaal vuurwerk, afluisterapparatuur en luxegoederen in beslag genomen. De politie nam bovendien veertien voertuigen en 234.000 euro cash geld in beslag. De bende draaide rond twee spilfiguren die lange tijd onder de radar wisten te blijven. De speurders voerden invallen uit in onder meer Genk, Heusden-Zolder en Bilzen, waar ze een professioneel uitgerust drugslabo met cocaïnewasserij ontdekten. In Genk werden in een kelder chemicaliën gevonden die gebruikt kunnen worden voor de productie van amfetamines of MDMA. Het parket toonde de in beslag genomen goederen vanmiddag aan de pers. Het onderzoek loopt verder.