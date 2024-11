door Birgit Van Asten

In Heppen, in Leopoldsburg is deze ochtend rond 5u een zware brand uitgebroken. De hulpverleningszone van Noord-Limburg heeft, met versterking van naburige korpsen, de brand intussen onder controle. Het heeft even geduurd omdat het huis in de Pater Clement Lemmensstraat metalen dakplaten had. Een vijftiger kwam om het leven. Zijn dochter was niet aanwezig toen de brand uitbrak.